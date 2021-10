Atelier : Acheter en toute sécurité sur internet Mourenx, 27 novembre 2021, Mourenx.

Atelier : Acheter en toute sécurité sur internet Cyberbase 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2021-11-27 14:30:00 – 2021-11-27 Cyberbase 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Mourenx

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et Internet est une véritable mine d’or pour commencer à préparer vos achats de Noël.

Cependant certaines craintes autour des achats en ligne persistent, comme le piratage des données bancaires…

Pour ne pas passer à côté de bonnes affaires et oser faire des achats sur Internet, venez assister à notre atelier, un animateur vous guidera et vous accompagnera dans cette démarche préventive.

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et Internet est une véritable mine d’or pour commencer à préparer vos achats de Noël.

Cependant certaines craintes autour des achats en ligne persistent, comme le piratage des données bancaires…

Pour ne pas passer à côté de bonnes affaires et oser faire des achats sur Internet, venez assister à notre atelier, un animateur vous guidera et vous accompagnera dans cette démarche préventive.

+33 5 59 80 58 84

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et Internet est une véritable mine d’or pour commencer à préparer vos achats de Noël.

Cependant certaines craintes autour des achats en ligne persistent, comme le piratage des données bancaires…

Pour ne pas passer à côté de bonnes affaires et oser faire des achats sur Internet, venez assister à notre atelier, un animateur vous guidera et vous accompagnera dans cette démarche préventive.

MIX

Cyberbase 2 avenue Charles Moureu Mourenx

dernière mise à jour : 2021-10-26 par