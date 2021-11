Rouffach Rouffach Haut-Rhin, Rouffach Atelier : accueil et accompagnement des émotions Rouffach Rouffach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Rouffach

Atelier : accueil et accompagnement des émotions Rouffach, 29 novembre 2021, Rouffach. Atelier : accueil et accompagnement des émotions Rouffach

2021-11-29 19:30:00 – 2021-11-29 21:30:00

Rouffach Haut-Rhin EUR Savoir réagir avec pertinence, douceur et efficacité aux réactions émotionnelles des enfants. Différencier stress, émotions et réactions émotionnelles parasites.

Découvrir quelles émotions se cache derrière la colère.

Enseigner aux enfants des techniques de régulation des émotions. Atelier sur 3 séances. Savoir réagir avec pertinence, douceur et efficacité aux réactions émotionnelles des enfants.

Objectifs : différencier stress, émotions et réactions émotionnelles parasites ; découvrir quelles émotions se cache derrière la colère ; enseigner aux enfants des techniques de régulation des émotions. Atelier sur 3 séances. +33 3 89 49 68 93 Savoir réagir avec pertinence, douceur et efficacité aux réactions émotionnelles des enfants. Différencier stress, émotions et réactions émotionnelles parasites.

Découvrir quelles émotions se cache derrière la colère.

Enseigner aux enfants des techniques de régulation des émotions. Atelier sur 3 séances. Rouffach

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Rouffach Autres Lieu Rouffach Adresse Ville Rouffach lieuville Rouffach