Atelier accords vins et fromages au château George 7 Saillans, 15 octobre 2021, Saillans.

Atelier accords vins et fromages au château George 7 2021-10-15 11:00:00 – 2021-10-17 15:00:00

Saillans Gironde Saillans

EUR 18 Vous aimez le vin et le fromage? Mais savez-vous quel vin servir avec quel fromage? Que le vin soit rouge ou blanc et que le fromage soit sec ou frais, chèvre, vache ou brebis, apprenez les principes pour les accorder. Dégustez une sélection de vins de Bordeaux (minimum 3) et de fromages français (minimum 5) mettant en pratique les principes avec une méthode de dégustation.

Love wine and cheese? Do you know how to match a red, or white wine with a hard or soft, cow’s or goat’s cheese? Taste Bordeaux wines and French cheeses while learning the principles behind matching them along with the vocabulary for tasting. Enjoy a minimum of 3 local wines and 5 French cheeses.

+33 6 81 52 24 80

s.evans

dernière mise à jour : 2021-08-17 par