Atelier Accords thés et fromages Salon des P’tea Chats Le Havre, samedi 1 juin 2024.

Atelier Accords thés et fromages Salon des P’tea Chats Le Havre Seine-Maritime

Avec Roxane, juge et spécialiste des fromages, nous vous embarquons pour une soirée autour des alliances gourmandes entre thés et fromages ! Autour d’une grande tablée, dans la joie et la bonne humeur, nous vous servirons trois accords.

Au programme de cet atelier de 2 heures :

– une courte description

– jeux gustatifs et sensoriels

– 4 dégustations détaillées

– goodies et 1 carnet

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 18:30:00

fin : 2024-06-01 20:30:00

Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie bieresefromages@gmail.com

L’événement Atelier Accords thés et fromages Le Havre a été mis à jour le 2024-02-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie