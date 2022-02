ATELIER ACCORDS METS ET VINS Nissan-lez-Enserune Nissan-lez-Enserune Catégories d’évènement: Hérault

Nissan-lez-Enserune Hérault Nissan-lez-Enserune EUR 20 20 Vous connaissiez l’œnologie ? Cap sur la caséologie…

Caséologie qu’es a quo? C’est l’art de la dégustation du fromage, cet autre pilier de la gastronomie française.

Fan de fromages et de vins , venez percer leurs secrets.

Vendredi 18 Février de 19h à 21h au caveau de Nissan.

Sur réservation (places limitées) 20€/pers.

