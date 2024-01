ATELIER ACCORDS METS ET VINS – LA CHARCUTERIE Nissan-lez-Enserune, vendredi 9 février 2024.

ATELIER ACCORDS METS ET VINS – LA CHARCUTERIE Nissan-lez-Enserune Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 19:00:00

fin : 2024-02-09 21:30:00

En partenariat avec la boucherie Bidoche et Cochonaille à Béziers, plongez dans un monde de saveurs et découvrez les combinaisons parfaites entre une sélection exquise de charcuteries artisanales et des vins soigneusement choisis. Epicurien ou amateur, venez passer un moment de partage et de convivialité à nos côtés.

Réservation obligatoire (places limitées).

EUR.

Route de Poilhes

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie comptoircazouls@vpe.fr



