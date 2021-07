Fronsac Château Richelieu Fronsac, Gironde ATELIER ACCORDS METS ET VINS Château Richelieu Fronsac Catégories d’évènement: Fronsac

Gironde

ATELIER ACCORDS METS ET VINS Château Richelieu, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Fronsac. ATELIER ACCORDS METS ET VINS

du mardi 13 juillet au mardi 31 août à Château Richelieu

Dans un décor de pierre et d’ardoise traditionnel de l’époque du Maréchal de Richelieu, venez découvrir ses accords mets et vins. Le Château Richelieu et l’Or de Richelieu accompagnent une ardoise de charcuterie et fromages pour un moment de convivialité. Cet échange sur le vin et les produits du terroir dure environ 45 minutes. La fromagerie de Pierre nous accompagne pour la création de cet atelier qui ravivera vos papilles.

Prix : 15€ par personne – 1 à 6 personnes

Avec le fromage vous buvez du vin rouge ou du vin blanc ? Château Richelieu 1 Rue du Tertre, 33126 Fronsac Fronsac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T18:00:00 2021-07-13T19:00:00;2021-07-16T18:00:00 2021-07-16T19:00:00;2021-07-20T18:00:00 2021-07-20T19:00:00;2021-07-23T18:00:00 2021-07-23T19:00:00;2021-07-27T18:00:00 2021-07-27T19:00:00;2021-07-30T18:00:00 2021-07-30T19:00:00;2021-08-03T18:00:00 2021-08-03T19:00:00;2021-08-06T18:00:00 2021-08-06T19:00:00;2021-08-10T18:00:00 2021-08-10T19:00:00;2021-08-13T18:00:00 2021-08-13T19:00:00;2021-08-17T18:00:00 2021-08-17T19:00:00;2021-08-20T18:00:00 2021-08-20T19:00:00;2021-08-24T18:00:00 2021-08-24T19:00:00;2021-08-27T18:00:00 2021-08-27T19:00:00;2021-08-31T18:00:00 2021-08-31T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fronsac, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Château Richelieu Adresse 1 Rue du Tertre, 33126 Fronsac Ville Fronsac lieuville Château Richelieu Fronsac