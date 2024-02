Atelier Accords mets-boissons Épicerie Mag’Alie Gonfreville-l’Orcher, vendredi 8 mars 2024.

Atelier Accords mets-boissons Épicerie Mag’Alie Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Magalie de l’épicerie Mag’Alie et Roxane de Bières et Fromages vous embarquent dans leur univers à la découverte des produits normands, de l’entrée au dessert ! Autour d’une grande tablée, dans la joie et la bonne humeur, nous vous servirons 5 accords mets et boissons. Nous vous présenterons ces accords et les productrices/producteurs qui élaborent ces produits avec passion.

Vous naviguerez entre

– littoral normand et plaine du Pays de Caux

– bières, cidres et liqueur

– terre et mer

– sucré et salé

Cet atelier de 2h comprend 5 services avec des produits artisanaux et normands, le café/la tisane inclus et une alternative sans alcool.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:00:00

fin : 2024-03-08 21:00:00

Épicerie Mag’Alie 4 rue Rosa Luxembourg

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie bieresefromages@gmail.com

L’événement Atelier Accords mets-boissons Gonfreville-l’Orcher a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie