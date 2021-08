Anjeux Anjeux 70800, Anjeux Atelier accordéon gratuit pour enfant avec Pierre Cussac Anjeux Anjeux Catégories d’évènement: 70800

se réunir à l’occasion d’un atelier de découverte de l’accordéon d’une heure chaque jour en marge du festival Le Rendez-vous. Pierre Cussac y présentera les spécificités de l’instrument et ses sonorités. Les jeunes de notre territoire pourront ainsi avoir un échange privilégié avec l’artiste. Réservation conseillée lesrendezvous70@gmail.com +33 6 19 42 56 26 https://www.lesrendezvous.org/ Nous proposons aux enfants de

