Le Bouyssou Lot Le Bouyssou 310 EUR 310 Avancer sur le design global de son projet ou le design détaillé d’une partie de celui-ci avec l’appui du groupe et de personnes expérimentées. Personnes adultes ayant un projet concret à « designer ». Si le projet implique plusieurs personnes, il est préférable de venir à plusieurs.

Il est nécessaire que chacun ait suivi une Initiation à la Permaculture, une formation sur la conception en permaculture (CCP, PDC, MOOC) ou ait lu un livre sur ce sujet.

Le nombre de participants est limité à une dizaine personnes sachant que c’est surtout le nombre de projets à examiner qui est déterminant (6 projets maximum). +33 6 65 23 65 79 culture des demains

