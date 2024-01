Atelier accessible Danse tout-terrain Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 10h45 à 11h30

.Tout public. A partir de 4 ans. gratuit

Et si on dansait avec les lieux ? On pourrait partager de nouvelles manières de se relier aux espaces, aux autres, à nos sensations et nos imaginaires…. Venez créer tous ensemble une chorégraphie collective, en famille, entre amis !

Avec les médiatrices de l’Atelier de Paris / Centre de développement chorégraphique national, venez jouer avec la mallette chorégraphique Danse tout terrain : comment les lieux nous font danser.

N’importe quel espace peut être considéré comme un lieu de danse! À l’aide des cartes on explore des contextes, on crée des danses et on combine les possibles. On porte une attention sensorielle à notre environnement et on le redécouvre à travers le mouvement et l’imaginaire.

En adoptant des gestes et des postures parfois inhabituelles et parfois historiques, on pratique autrement la danse et l’environnement. On observe les situations de manière active et on collecte des traces de nos expériences sensibles.

Il y a mille façons de danser tout terrain.

À vous de jouer !

Entrée gratuite, sur réservation à partir de 4 ans.

Atelier accessible pour les personnes sourdes et malentendantes grâce à la présence d’interprètes LSF.

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

