Melle Comité de Bassin d'Emploi Mellois en Poitou Deux-Sèvres, Melle Atelier Accés à la formation et développement des compétences Comité de Bassin d’Emploi Mellois en Poitou Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Atelier Accés à la formation et développement des compétences Comité de Bassin d’Emploi Mellois en Poitou, 23 septembre 2021, Melle. Atelier Accés à la formation et développement des compétences

Comité de Bassin d’Emploi Mellois en Poitou, le jeudi 23 septembre à 09:30 Tout public sur inscription

Présentation de l’éventail des formations existantes et des dispositifs pour y accéder Comité de Bassin d’Emploi Mellois en Poitou 1 chemin du Simplot Melle Melle Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T09:30:00 2021-09-23T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Melle Autres Lieu Comité de Bassin d'Emploi Mellois en Poitou Adresse 1 chemin du Simplot Ville Melle lieuville Comité de Bassin d'Emploi Mellois en Poitou Melle