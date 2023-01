Atelier : Ableton Day / Initiation à la production musicale Sélestat, 18 février 2023, Sélestat .

Atelier : Ableton Day / Initiation à la production musicale

7 rue de Bâle Sélestat Bas-Rhin

2023-02-18 10:00:00 – 2023-02-18 17:00:00

EUR Le temps d’une journée, découvrez les fondamentaux de la production musicale à travers le logiciel Ableton Live Suite. Vous explorerez certaines des fonctionnalités les plus puissantes, les plus utiles de Live et apprendrez les bases de la création musicale. Destiné à servir de tremplin à ceux qui ne connaissent pas la MAO, ce cours vous fournira une base de connaissances solide pour utiliser Live et fera tomber les nombreuses barrières d’entrée dans la technologie musicale en encourageant tous ceux qui le souhaitent à créer sans crainte. Atelier tout public à partir de 16 ans. NB : Si possible, merci aux participant(e)s d’apporter leur ordinateur portable (et si possible leurs casques) en ayant préalablement installé la version d’essai gratuite du logiciel Ableton Live 11 disponible en suivant ce lien : https://www.ableton.com/en/trial/ .

