Atelier ABC-Vélo à Nogent-sur-Oise Atelier ABC-Vélo Nogent-sur-Oise Catégories d’Évènement: NOGENT-SUR-OISE

Oise Atelier ABC-Vélo à Nogent-sur-Oise Atelier ABC-Vélo Nogent-sur-Oise, 21 octobre 2023, Nogent-sur-Oise. Atelier ABC-Vélo à Nogent-sur-Oise Samedi 21 octobre, 09h30 Atelier ABC-Vélo L’atelier ABC-Vélo de Nogent-sur-Oise vous accueille tous les jeudi de 14h à 17h et tous les samedis de 9h30 à 12h30. Atelier ABC-Vélo Place des Trois Rois 60180 Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise 60180 Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T12:30:00+02:00

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T12:30:00+02:00 AU5V Détails Catégories d’Évènement: NOGENT-SUR-OISE, Oise Autres Lieu Atelier ABC-Vélo Adresse Place des Trois Rois 60180 Nogent-sur-Oise Ville Nogent-sur-Oise Departement Oise Lieu Ville Atelier ABC-Vélo Nogent-sur-Oise latitude longitude 49.273423;2.466349

Atelier ABC-Vélo Nogent-sur-Oise Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-oise/