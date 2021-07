Atelier ABC ALTERNANCE Mission Locale Technowest, 9 septembre 2021-9 septembre 2021, Mérignac.

L’objectif de cet atelier est de développer les savoirs nécessaires à la recherche d’emploi en alternance et à l’intégration en entreprise (fonctionnement de l’alternance et de l’entreprise) Mieux connaitre les contrats en alternance (en partant des CERFA) : Droits, devoirs, obligations des parties / Calcul personnalisé des salaires / Aides en faveur de l’alternance Statut et place de l’apprenti dans l’entreprise Mieux appréhender les relations avec les CFA et/ou les OF (Choix de plusieurs OF, posture et stratégie) Les outils TRE indispensables, l’importance des enquêtes-métiers et PMSMP (stages) L’intérêt des différentes approches de l’entreprise : prospection physique et téléphonique, réponse aux offres (sites dédiés et offre MLT) Définir un plan d’action

Atelier gratuit pour les jeunes inscrits à la Mission Locale Technowest

Obtenez toutes les clés et conseils pour accéder plus facilement à un contrat en alternance

Mission Locale Technowest 9 rue Montgolfier 33700 MERIGNAC Mérignac Capeyron Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

