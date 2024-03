ATELIER ABAT-JOUR La Remise à Patache Préfailles, mercredi 24 avril 2024.

Envie d’embellir votre plafond avec un luminaire radieux et original ? Alors venez créer un abat-jour unique et personnalisé.

La Vague Éco-Créative propose un atelier abat-jour pour se lancer dans la création de son propre éclairage.

C’est avec Catherine que vous réaliserez votre lumière suspension sur-mesure à votre goût

de forme cylindrique

d’un diamètre de 20 ou 25 cm

de taille petite

Bon à savoir

Réservation obligatoire par téléphone et aussi par mail vague.eco.creative@gmail.com.

Tout le matériel est fourni excepté le tissu à rapporter

sous forme de coupon

en coton idéalement

d’une taille minimum de 70 cm de largeur sur 30 cm de hauteur



On aime

Le lieu où se déroule cet atelier la Remise à Patache, ce vieil hangar emblématique de Préfailles avec son décor authentique et historique ! Et aussi l’ambiance détendue et chaleureuse !

N’hésitez plus et inscrivez-vous vite à cet atelier créatif pour mettre en lumière votre imagination rayonnante !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:00:00

fin : 2024-04-24 16:30:00

La Remise à Patache 11 Grande Rue

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire vague.eco.creative@gmail.com

