Loiret Découverte des locomotives et wagons historiques de l’association AAATV Atelier AAATV-CVL Fleury-les-Aubrais, 16 septembre 2023, Fleury-les-Aubrais. Découverte des locomotives et wagons historiques de l’association AAATV Samedi 16 septembre, 10h00 Atelier AAATV-CVL Découverte des locomotives et wagons historiques de l’association, dont la locomotive à vapeur 141R840, classée au titre des Monuments Historiques, construite en 1946. Atelier AAATV-CVL Tunnel des Champs Bouchaud, 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 06 70 61 53 72 http://www.141r840.com Atelier de préservation et de maintenance du matériel historique de l’AAATV-CVL Accès à pied depuis le tunnel des Champs Bouchaud (Fleury-les-Aubrais) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

