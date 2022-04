Atelier “A vous de jouer” Belleville-sur-Loire, 30 avril 2022, Belleville-sur-Loire.

Atelier “A vous de jouer” Belleville-sur-Loire

2022-04-30 09:30:00 – 2022-04-30 17:00:00

Belleville-sur-Loire Cher Belleville-sur-Loire

60 EUR 60 Les ateliers « À vous de jouer » sont les nouveaux rendez-vous du Cepravoi destinés à tous les chanteurs et choristes, novices ou confirmés, motivés par l’aventure du collectif, du jeu, du mouvement et de la créativité. Le temps d’une journée, (re)Découvrez comment se rencontrer, se relier aux autres et « faire chœur », dans la bonne humeur.

Prenez un groupe de parfaits inconnus et, à travers la pratique de brise-glace, de jeux de rythmes, de jeux vocaux et autres exercices d’improvisation, donnez-leur l’occasion d’expérimenter une approche ludique, décontractante et inclusive de la « mise en chœur ».

Quelle expérience du chant choral pourra bien naître de cette préparation singulière ? Nous avons hâte de le découvrir avec vous !

administration@cepravoi.fr +33 2 47 50 70 02 https://www.cepravoi.fr/stages/a-vous-de-jouer-/

Les ateliers « À vous de jouer » sont les nouveaux rendez-vous du Cepravoi destinés à tous les chanteurs et choristes, novices ou confirmés, motivés par l’aventure du collectif, du jeu, du mouvement et de la créativité. Le temps d’une journée, (re)Découvrez comment se rencontrer, se relier aux autres et « faire chœur », dans la bonne humeur.

Prenez un groupe de parfaits inconnus et, à travers la pratique de brise-glace, de jeux de rythmes, de jeux vocaux et autres exercices d’improvisation, donnez-leur l’occasion d’expérimenter une approche ludique, décontractante et inclusive de la « mise en chœur ».

Quelle expérience du chant choral pourra bien naître de cette préparation singulière ? Nous avons hâte de le découvrir avec vous !

©cépravoi

Belleville-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-03-19 par