Atelier – À vos pinceaux ! Colombelles, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Colombelles. Atelier – À vos pinceaux ! 2021-07-09 14:00:00 – 2021-07-09 17:00:00 Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet

Colombelles Calvados La médiathèque vous invite à embellir son parvis lors d’ateliers animés par ATIPIC. La peinture de la palissade sera faite avec de la peinture à la farine autrement appelée peinture suédoise. Une peinture non toxique, adaptée pour des usages extérieurs et intérieurs.

Informations pratiques :

A partir de 8ans

Durée : 3h

Gratuit

Sur réservation (jauge limitée) dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Colombelles Étiquettes évènement : Autres Lieu Colombelles Adresse Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Ville Colombelles lieuville 49.20559#-0.29741