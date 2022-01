Atelier : A vos marottes ! Orschwiller, 2 mars 2022, Orschwiller.

Atelier : A vos marottes ! Orschwiller

2022-03-02 14:00:00 – 2022-03-02 16:00:00

Orschwiller Bas-Rhin Orschwiller

EUR Atelier pour les familles «A vos marottes !»

Période majeure à l’époque médiévale, Carnaval est sans conteste la fête de la folie et du désordre ! Au château les enfants sont rois. Découvrez en famille les pratiques et les coutumes d’autrefois. La nourriture, les jeux, les traditions de Carnaval n’auront alors plus aucun secret…Et un roi n’est pas un vrai souverain sans son sceptre… L’atelier sera ponctué d’une production originale. Laissez libre cours à votre imagination en fabriquant votre propre marotte : un sceptre de folie dont la tête est coiffée d’un capuchon à grelots !

Atelier pour les familles « A vos marottes ! »

+33 3 69 33 25 00

Atelier pour les familles «A vos marottes !»

Période majeure à l’époque médiévale, Carnaval est sans conteste la fête de la folie et du désordre ! Au château les enfants sont rois. Découvrez en famille les pratiques et les coutumes d’autrefois. La nourriture, les jeux, les traditions de Carnaval n’auront alors plus aucun secret…Et un roi n’est pas un vrai souverain sans son sceptre… L’atelier sera ponctué d’une production originale. Laissez libre cours à votre imagination en fabriquant votre propre marotte : un sceptre de folie dont la tête est coiffée d’un capuchon à grelots !

Orschwiller

dernière mise à jour : 2022-01-19 par Château du Haut-Koenigsbourg