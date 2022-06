Atelier : A vos crayons !, 13 juillet 2022, .

Atelier : A vos crayons !



2022-07-13 14:00:00 – 2022-07-13 16:00:00

EUR Atelier « A vos crayons ! » – Atelier en famille

Un atelier de 2h pour s’essayer à l’illustration, aux côtés de Christophe Carmona.

Père du personnage de BD Aline, cet auteur-illustrateur est spécialiste de l’architecture castrale. Au sein du château, plongez dans son univers et profitez de ses techniques et astuces. Forts de ses démonstrations et conseils, à vous de créer vos propres dessins !

Atelier en famille autour de la bande dessinée et l’illustration

