2022-05-11 – 2022-05-11 Place Philibert de Châlon Musée des Beaux-Arts

Lons-le-Saunier Jura EUR 4 4 Sinople ? Gueules ? Sable ? Vair ? Comprendre le vocabulaire de l’héraldique et les règles pour créer son blason, tout en découvrant des exemples jurassiens.

A partir de 8 ans. resamusee@lonslesaunier.fr +33 3 84 47 88 49 Sinople ? Gueules ? Sable ? Vair ? Comprendre le vocabulaire de l’héraldique et les règles pour créer son blason, tout en découvrant des exemples jurassiens.

