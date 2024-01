Atelier à volonté Amilly, samedi 3 février 2024.

Atelier à volonté Amilly Loiret

Samedi

Participez aux ateliers à volonté proposés par Les Tanneries.

Notre médiateur-plasticien vous attend dans l’atelier des Tanneries tous les samedis après-midi pour expérimenter, fabriquer, échanger et créer tout en vous amusant. Seul, en famille ou entre amis, participez à des ateliers de création uniques et ludiques pour découvrir l’art contemporain autrement et devenir à votre tour des artistes en herbe ! Limité à 15 personnes et dès 5 ans. .

234 Rue des Ponts

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-03-09



