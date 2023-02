Atelier à Villeneuve-sur-Aisne : “Les cosmétiques parfois ça pique !”, 25 mars 2023, Villeneuve-sur-Aisne Villeneuve-sur-Aisne.

Atelier à Villeneuve-sur-Aisne : “Les cosmétiques parfois ça pique !”

2023-03-25 – 2023-03-25

Venez apprendre à décrypter les étiquettes de votre gel douche ou encore de votre crème : reconnaître les noms des ingrédients problématiques, savoir à quels labels se fier, des trucs et astuces pour ne plus se faire avoir. Vous confectionnerez vous-même des cosmétiques pour enfants et adultes !

RV à Villeneuve-sur-Aisne à 14h (lieu de RV précis communiqué à l’inscription / réservation obligatoire)…

