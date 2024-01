Atelier cuisine durable et végétale : sushis créatifs et gourmands Atelier à Quai n°3 Montfort-sur-Meu, samedi 13 janvier 2024.

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 10:30:00

fin : 2024-01-13 13:00:00

Le 13 janvier de 10h30 à 13h00, l’association Cêhapi vous propose un voyage culinaire végétal et durable sous les conseils de Jean-Noël MOTAY (Alimentation Santé Nature).

» Préparons et dégustons ensemble des sushis créatifs et gourmands, à base de plantes, fleurs et petits légumes de saison. A refaire ensuite à la maison pour épater famille et amis. N’hésitez pas à consulter le menu en suivant le lien d’inscription pour savourer à l’avance ! L’atelier dure 1h30 et il est suivi par le repas à base des plats cuisinés par les participants. »

Ouvert aux adultes. Réservation obligatoire.

Atelier à Quai n°3 Place de la Gare

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2024-01-03 par OT – Lac de Trémelin