Atelier : À portée demain x Pachamamaï Paris Rendez-Vous, 11 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 septembre 2021

de 15h à 15h45

gratuit

La Ville de Paris lance sa marque éco-responsable À portée demain avec une première gamme de cosmétiques solides et de vélos à assistance électrique. Pour accompagner le lancement de la marque, la Ville propose ateliers et conférences. Formulez votre baume bio solide multi-usage avec Pachamamaï !

Fabriquez vous-même votre baume à base de matières premières saines. Une démarche durable et zéro déchet pour une peau douce et satinée !

La peau du corps peut être malmenée par le soleil, le froid, le chauffage ou certaines activités comme la piscine, l’épilation, etc. Dans une ambiance décontractée au cœur de Paris, nous vous donnons les clés pour confectionner votre baume multi-usage, fondant et nourrissant à souhait. A l’odeur gourmande naturelle, ce soin nourrit la peau en profondeur et la protège grâce aux acides gras et aux vitamines contenus naturellement dans les ingrédients. Vous êtes initiée aux bienfaits des plantes pour vous permettre de connaître les huiles végétales adaptées à votre peau et à vos besoins.

Vous apprenez à maîtriser les techniques de formulation de baume de différentes textures afin de renouveler l’expérience chez vous en un coup de cuillère à pot.

EN PRATIQUE

Cet atelier convient à tous les types de peaux, même les plus sensibles.

Cet atelier convient à tous les niveaux d’apprentissage même les débutants.

Toutes les matières premières utilisées sont naturelles et biologiques. Les formules sont sans conservateur, sans parfum et sans huile essentielle.

Toutes les précautions d’emploi, les règles d’hygiène et de sécurité vous sont enseignées au cours de l’atelier.

Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée de l’atelier et les règles de sécurité sanitaire sont assurées afin de garantir votre protection.

Inscrivez-vous ici : https://forms.gle/jqtRtirxPRPJe56M7

La boutique Paris Rendez-vous vous rappellera ensuite pour confirmer votre participation à l’atelier.

Paris Rendez-Vous 29 rue de Rivoli Paris 75004

1, 11 : Hôtel de Ville (108m) 1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (451m)



Contact :Boutique Paris Rendez-vous 0142764343

Sophie Robichon/Ville de Paris