Atelier : À portée demain x Chutes Libres Paris Rendez-Vous, 4 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 4 septembre 2021

de 9h45 à 10h45, de 11h à 12h

gratuit

La Ville de Paris lance sa marque éco-responsable À portée demain avec une première gamme de cosmétiques solides et de vélos à assistance électrique. Pour accompagner le lancement de la marque, la Ville propose ateliers et conférences. Avec les ateliers Chutes Libres, créez des jardinières en réemploi de bois pour adopter les éco-gestes à votre fenêtre. Les Ateliers Chutes Libres sont des ateliers publics de construction d’objets à partir de chutes de bois collectées localement auprès des artisans et des musées parisiens. Ce bois pourra être découpé, percé, assemblé, poncé pour fabriquer de nouveaux objets. Ces ateliers sont ainsi l’occasion de mettre en pratique les principes de l’économie circulaire et du réemploi. Les Ateliers Chutes Libres s’installent à la boutique Paris Rendez vous le samedi 18 septembre. Venez réaliser votre propre jardinière en bois de réemploi ! Inscrivez-vous ici : https://forms.gle/jqtRtirxPRPJe56M7 La boutique Paris Rendez-vous vous rappellera ensuite pour confirmer votre participation à l’atelier. Animations -> Atelier / Cours Paris Rendez-Vous 29 rue de Rivoli Paris 75004

Chutes Libres

