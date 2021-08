Atelier : À portée demain x Chloé Charles Paris Rendez-Vous, 4 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 4 septembre 2021

de 9h45 à 10h45, de 11h à 12h

gratuit

La Ville de Paris lance sa marque éco-responsable À portée demain avec une première gamme de cosmétiques solides et de vélos à assistance électrique. Pour accompagner le lancement de la marque, la Ville propose ateliers et conférences. Avec Chloé Charles (Top Chef 2021), apprenez de nouveaux éco-gestes à adopter dans votre cuisine.

Chloé Charles est une cheffe cuisinière indépendante. Elle est notamment connue pour promouvoir des pratiques plus éco-responsables dans l’univers de la cuisine et de la restauration. À Paris Rendez-vous, elle propose un atelier cuisine aux Parisiennes et Parisiens dans le cadre de l’événement À portée demain.

Inscrivez-vous ici : https://forms.gle/jqtRtirxPRPJe56M7

La boutique Paris Rendez-vous vous rappellera ensuite pour confirmer votre participation à l’atelier.

Paris Rendez-Vous 29 rue de Rivoli Paris 75004

Contact :Boutique Paris Rendez-vous 0142764343 https://www.paris.fr/equipements/paris-rendez-vous-17644 https://www.facebook.com/parisrendezvous/ 0142764343

Date complète :

2021-09-04T09:45:00+02:00_2021-09-04T10:45:00+02:00;2021-09-04T11:00:00+02:00_2021-09-04T12:00:00+02:00

