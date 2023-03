[Rendez-vous d’Exception] A la découverte d’un nouvel atelier de restauration d’œuvres d’art en Gironde Atelier A l’oeuvre de l’art, 10, rue Emmanuel-Roy, 33420 Branne Branne Catégories d’Évènement: Branne

[Rendez-vous d’Exception] A la découverte d’un nouvel atelier de restauration d’œuvres d’art en Gironde Atelier A l’oeuvre de l’art, 10, rue Emmanuel-Roy, 33420 Branne, 1 avril 2023, Branne. [Rendez-vous d’Exception] A la découverte d’un nouvel atelier de restauration d’œuvres d’art en Gironde Samedi 1 avril, 15h00 Atelier A l’oeuvre de l’art, 10, rue Emmanuel-Roy, 33420 Branne Nouvellement installée à Branne en 2023, A l’Oeuvre de l’art, créé en 2009 dans l’Allier, dispose désormais de deux ateliers adaptés aux travaux de conservation préventive, curative et restauration des oeuvres qui lui sont confiées : tableaux sur tous supports, objets et scuptures en bois naturel, polychrome, doré… Vous pourrez visiter l’atelier avec l’artisan d’art et découvrir une oeuvre majeure autant qu’insolite : la carte du Limousin peinte par Francis Chigot qui figurait dans le mobiler Art déco originel de la gare de Limoges Bénédictins, inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques. L’élément en bois exotique qui encadre la carte, restauré lui aussi avec ses frises en porcelaine, va retrouver la gare en 2023. Vous pourrez pendant les JEMA 2023 à Limoges visiter également la gare de Limoges Bénédictins, l’atelier Esprit porcelaine, l’Atelier du Vitrail et l’entreprise Blanchon, tous acteurs de cette restauration exceptionnelle qui vous ouvrent leurs portes. Vous pouvez prendre votre billet pour 1929, année de l’inauguration de la gare, en contribuant à ce projet coordonné par l’association HistoRail sur HelloAsso ici : https://www.helloasso.com/associations/historail/collectes/prenez-votre-billet-pour-1929

Pour vous inscrire : écrire à oeuvredelart@gmail.com (20 places maximum)

2023-04-01T15:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

HistoRail Région Nouvelle-Aquitaine. Inventaire régional du patrimoine culturel. (c)Claude Thibaudin, 1979

