Atelier : A l’écoute de la maladresse Parking de la Maison des arts et de la nature Villesèquelande, mercredi 10 juillet 2024.

Atelier : A l’écoute de la maladresse Réalisation d’un paysage et croquis d’oiseaux à l’encre de chine à l’aide d’outils fabriqués et sur grand format. A partir de 14 ans. Inscription conseillée Mercredi 10 juillet, 10h00 Parking de la Maison des arts et de la nature

Début : 2024-07-10T10:00:00+02:00 – 2024-07-10T13:00:00+02:00

Fin : 2024-07-10T10:00:00+02:00 – 2024-07-10T13:00:00+02:00

Parking de la Maison des arts et de la nature 32 rue Georges Brassens, 11170, Villesèquelande Villesèquelande 11170 Aude Occitanie

atelier croquis