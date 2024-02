ATELIER « A L’EAU, J’ÉCOUTE » Saint-Mars-de-Coutais, mercredi 14 février 2024.

ATELIER « A L’EAU, J’ÉCOUTE » Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique

Seul, entre amis, ou en famille, venez participer à cet atelier ludique liant cycle de l’eau, qualité de l’eau, et pollution plastique. Différents ateliers en salle et sur le terrain vous aideront à comprendre les enjeux liés à cette précieuse ressource et les actions à la portée de tous pour la préserver. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 14:00:00

fin : 2024-02-14 16:00:00

Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire helene.langlois@cpie-logne-et-grandlieu.org

L’événement ATELIER « A L’EAU, J’ÉCOUTE » Saint-Mars-de-Coutais a été mis à jour le 2024-02-05 par eSPRIT Pays de la Loire