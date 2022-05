Atelier “A l’art découverte” Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Atelier “A l’art découverte” Le Temps des Cerises, 15 juin 2022, Issy-les-Moulineaux. Atelier “A l’art découverte”

Le Temps des Cerises, le mercredi 15 juin à 14:30

Dans le cadre du Festival #VivaIssy, venez assister à un atelier familial qui propose de découvrir un courant artistique, en lien avec son contexte historique, tout en parcourant des œuvres présentes au sein du Musée numérique de Micro-Folie. Participez ensuite à un atelier d’arts plastiques. Durée : 1h30

Gratuit, sur inscription

Pour les enfants de 6 à 10 ans (enfant accompagné) Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-15T14:30:00 2022-06-15T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Le Temps des Cerises Adresse 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Atelier “A l’art découverte” Le Temps des Cerises 2022-06-15 was last modified: by Atelier “A l’art découverte” Le Temps des Cerises Le Temps des Cerises 15 juin 2022 Issy-les-Moulineaux Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine