du mercredi 6 octobre au mercredi 13 octobre à Le Temps des Cerises

Cet atelier vous propose de découvrir un courant artistique, en lien avec son contexte historique, tout en parcourant des oeuvres présentes au sein du Musée numérique. Participez ensuite à un atelier d’arts plastiques. Durée : 1h30

Entrée libre, sur réservation.

Présentation d’oeuvres de la Renaissance puis atelier d’arts plastiques. Pour les 6-10 ans (enfant accompagné) Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T15:30:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T15:30:00

