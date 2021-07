Atelier à l’AMI – Pliage de Printemps Atelier-Musée de l’Imprimerie, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Le malesherbois.

Après le succès des ateliers d’Halloween, nos amis Colette & Yannick Bacro reviennent pour deux nouveaux ateliers pliage de printemps… Comment réaliser un papillon de rêve avec deux carrés de papier ? Le choix du papier et des illustrations si c’est un magazine, la taille des carrés, la finesse du pliage, tout compte pour faire un mobile, des cartes ou un charmant compagnon sur votre clavier… Colette et Yannick vous montrent comment les fabriquer. C’est magique, et vous pourrez en faire de toutes tailles et de toutes les couleurs… Le musée est ouvert tous les jours de 9h à 17h30 sauf le lundi et le samedi matin. Inscription recommandée via la Billetterie en ligne. Informations covid : le matériel utilisé est désinfecté et destiné à l’usage unique des participants pendant la séance. Le port du masque est conseillé.

Pliez, découpez, et créer des décorations de Printemps

Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T14:00:00 2021-07-15T15:30:00