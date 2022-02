Atelier à la recherche de la plante oubliée Bambouseraie en Cévennes Générargues Catégories d’évènement: Gard

Générargues

Atelier à la recherche de la plante oubliée Bambouseraie en Cévennes, 5 juin 2022, Générargues. Atelier à la recherche de la plante oubliée

Bambouseraie en Cévennes, le dimanche 5 juin à 10:30

Une quête qui va mener les participants à déambuler dans la Bambouseraie à la recherche de plantes particulières par leurs propriétés extraordinaire. Grâce à un parchemin et une carte, ils prendront en main leur destinée et apprendront comment se méfier de certaines plantes et trouver les plantes qui les aideront à retrouver la plante oubliée.

Tarif normal : 13.90 € – Gratuit enfants de 4 à 13 ans – Gratuit adultes en situation de handicap – Gratuit enfants en situation de handicap.

Apprendre à reconnaître et à connaître les plantes présentes à La Bambouseraie, éveiller la curiosité. Bambouseraie en Cévennes 552 rue de Montsauve, Générargues, Gard, Occitanie Générargues Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Générargues Autres Lieu Bambouseraie en Cévennes Adresse 552 rue de Montsauve, Générargues, Gard, Occitanie Ville Générargues lieuville Bambouseraie en Cévennes Générargues Departement Gard

Bambouseraie en Cévennes Générargues Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/generargues/

Atelier à la recherche de la plante oubliée Bambouseraie en Cévennes 2022-06-05 was last modified: by Atelier à la recherche de la plante oubliée Bambouseraie en Cévennes Bambouseraie en Cévennes 5 juin 2022 Bambouseraie en Cévennes Générargues Générargues

Générargues Gard