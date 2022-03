Atelier À la portée de l’IA Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Exploradôme, le lundi 2 mai à 14:00

Que sont les intelligences artificielles ? Au-delà de nos regards fantasmés, en quoi consiste leur fonctionnement réel ? Comment et sur quels domaines peuvent-elles nous assister aujourd’hui et demain ? Autant de questions que se propose d’aborder cet atelier accessible à partir de 8 ans à travers un ensemble d’activités, visant à découvrir et interagir avec des intelligences artificielles. Au cours de l’atelier, les participant·es seront amené·es à entrainer l’une d’entre elle pour la rendre fonctionnelle, permettant d’ouvrir une réflexion collective autour des applications de l’IA.

Inscription en ligne obligatoire, 15 € par participant·e

2022-05-02T14:00:00 2022-05-02T16:00:00

