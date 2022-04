Atelier “À la pêche aux France” LAM – lille metropole musée d’art moderne,d’art contemporain et d’art brut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Avec des ciseaux et des crayons, les participant·es seront invité·es à créer une petite silhouette noire, une petite tête de mort, un teckel ou encore une carte de France rigolote ! Une fois terminées, les créations viendront recouvrir l’espace de l’atelier, derrière un filet de pêche, comme les dessins d’Annette Messager. Atelier pour créer sa propre carte de France, silhouette ou encore teckel à la manière d’Annette Messager ! LAM – lille metropole musée d’art moderne,d’art contemporain et d’art brut 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

