Atelier « A la manière du Baron Haussmann » Bibliothèque Crimée Paris, 2 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 02 novembre 2023

de 14h30 à 16h30

.Public enfants. A partir de 8 ans. Jusqu’à 10 ans. gratuit

Inscriptions ouvertes 2 semaines à l’avance.

Animé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Paris, dans le cadre de la commémoration des 170 ans du plan Haussmann.

Un atelier pour découvrir l’architecture haussmannienne, les tracés et la géométrie des îlots. Chaque enfant réalise une maquette de la rue arborée et la façade Haussmannienne en respectant les règles de l’époque puis elle.il dessine les intérieurs et imagine les aménagements mis en place dans les appartements.

Pour les 8-10 ans

Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris

Contact : +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr

CAUE