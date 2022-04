Atelier A la lumière d’une lampe à huile

2022-04-26 – 2022-04-26 EUR 4 4 A quoi ressemble une lampe à huile gallo-romaine ? Quels sont ses usages, formes, décors et techniques de fabrication ? Fabrique la copie d’une lampe découverte à Lons-le-Saunier.

A partir de 8 ans. A quoi ressemble une lampe à huile gallo-romaine ? Quels sont ses usages, formes, décors et techniques de fabrication ? Fabrique la copie d’une lampe découverte à Lons-le-Saunier.

