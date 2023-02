Découverte techniques décoration (terre vernissée) atelier A LA FORTUNE DU POT, 30 mars 2023, Saint-Paul-et-Valmalle.

Découverte techniques décoration (terre vernissée) 30 mars – 2 avril atelier A LA FORTUNE DU POT

Initiation fabrication décoration de plaques de porte et pose-plats, initiation techniques du modelage… Accueil chaleureux handicap moteur mi

atelier A LA FORTUNE DU POT 62 avenue des Cévennes 34570 Saint Paul et Valmalle Saint-Paul-et-Valmalle 34570 Hérault Occitanie

Artisan créateur depuis 40 ans, je proposerai les 30, 31 mars, 1er et 2 avril, un atelier d’initiaton à la fabrication et la décoration de plaques de porte et de pose-plats style terre vernissée “traditionnelle ” (quoique !!!! )

et aussi une initiation aux techniques du modelage, adultes, parents et enfants en binôme…

Accueil chaleureux comme à l’habitude

Merci de me téléphoner avant.

Atelier 62 avenue des Cevennes 34570 Saint Paul et Valmalle

autoroute A750 à mi chemin entre Montpellier et Gignac



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T14:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

JP Baillieux