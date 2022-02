Atelier à la ferme : Les vertus de l’ortie Anglet, 3 mars 2022, Anglet.

Atelier à la ferme : Les vertus de l’ortie Les Jardins du Refuge 102 avenue de l’Abbé Cestac Anglet

2022-03-03 16:30:00 – 2022-03-03 18:00:00 Les Jardins du Refuge 102 avenue de l’Abbé Cestac

Anglet Pyrénées-Atlantiques

EUR 12 Préparer son purin et conseils cueillette/cuisine : et oui, l’ortie est comestible et bénéfique pour la santé !

Préparer son purin et conseils cueillette/cuisine : et oui, l’ortie est comestible et bénéfique pour la santé !

+33 5 59 52 81 32

Préparer son purin et conseils cueillette/cuisine : et oui, l’ortie est comestible et bénéfique pour la santé !

Les Jardins du Refuge

Les Jardins du Refuge 102 avenue de l’Abbé Cestac Anglet

dernière mise à jour : 2022-02-03 par