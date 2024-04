ATELIER À LA FERME DU GRAIN AU PAIN « SPÉCIAL FAMILLE » À PARTIR DE 4 ANS Saint-Martin-de-Londres, vendredi 12 avril 2024.

Visite et Ateliers à la ferme sur le thème du grain au pain « spécial famille ».

– conte Kamishibai

– planter sa graine

– trier son blé avec le tarare

– Façonner et cuire son pain chez les paysans boulanger st Martin de Londres

A partir de 4 ans. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 11:00:00

fin : 2024-04-12 13:30:00

Frouzet

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie

