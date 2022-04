Atelier à la ferme autour de chèvres Angora et de leur laine Béard, 22 juin 2022, Béard.

Atelier à la ferme autour de chèvres Angora et de leur laine Rue de la Font Bonne Dame La Fée Mohair Béard

2022-06-22 – 2022-06-22 Rue de la Font Bonne Dame La Fée Mohair

Béard 58160 Béard

3 EUR Partez à la rencontre d’Emmanuelle, de ses chèvres Angora et de ses moutons Ouessant.

A 15 mn de Decize, dans sa ferme, découvrez ses animaux élevés pour leur laine et les différentes techniques artisanales utilisées pour la réalisation de vêtements et accessoires en mohair. De la matière au produit fini, le chemin est long… cardage, filage, métier à tricoter n’auront plus aucun secret pour vous.

Un atelier pour petits et grands, interactif et ludique !

tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23 https://www.lafeemohair.fr/

Partez à la rencontre d’Emmanuelle, de ses chèvres Angora et de ses moutons Ouessant.

A 15 mn de Decize, dans sa ferme, découvrez ses animaux élevés pour leur laine et les différentes techniques artisanales utilisées pour la réalisation de vêtements et accessoires en mohair. De la matière au produit fini, le chemin est long… cardage, filage, métier à tricoter n’auront plus aucun secret pour vous.

Un atelier pour petits et grands, interactif et ludique !

Rue de la Font Bonne Dame La Fée Mohair Béard

dernière mise à jour : 2022-04-07 par