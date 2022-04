Atelier : A la découverte du Robot Thymio La Séauve-sur-Semène La Séauve-sur-Semène Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Séauve-sur-Semène

Atelier : A la découverte du Robot Thymio La Séauve-sur-Semène, 13 juillet 2022, La Séauve-sur-Semène. Atelier : A la découverte du Robot Thymio La Séauve-sur-Semène

2022-07-13 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-13 17:00:00 17:00:00

La Séauve-sur-Semène Haute-Loire Thymio est un petit robot éducatif qui permet de découvrir l’univers de la robotique et d’apprendre le langage des robots en s’amusant. +33 4 71 75 36 15 http://www.loire-semene.fr/-La-Seauve-sur-Semene,94-.html La Séauve-sur-Semène

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, La Séauve-sur-Semène Autres Lieu La Séauve-sur-Semène Adresse Ville La Séauve-sur-Semène lieuville La Séauve-sur-Semène Departement Haute-Loire

La Séauve-sur-Semène La Séauve-sur-Semène Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-seauve-sur-semene/

Atelier : A la découverte du Robot Thymio La Séauve-sur-Semène 2022-07-13 was last modified: by Atelier : A la découverte du Robot Thymio La Séauve-sur-Semène La Séauve-sur-Semène 13 juillet 2022 Haute-Loire La Séauve-sur-Semène

La Séauve-sur-Semène Haute-Loire