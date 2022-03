Atelier : à la découverte du robot Cubetto salle des Associations de Farnay, 2 avril 2022, Farnay.

Atelier : à la découverte du robot Cubetto

salle des Associations de Farnay, le samedi 2 avril à 10:00

Faites la connaissance de Cubetto : petit robot de bois inspiré par la pédagogie Montessori qui apprendra à votre enfant les bases de la programmation informatique par le jeu et l’imaginaire. Découvrir le monde de la robotique, sans écran ? C’est possible ! Le robot Cubetto est destiné à apprendre les bases de la programmation aux plus petits sans aucun écran et de manière ludique ! A l’aide de petits jetons de couleurs, les plus petits pourront aider le robot cubetto à terminer son parcours et finir son aventure **A Farnay, dans la salle des Associations, rue de l’Eglise, de 10h à 11h30.** Source: [https://www.mediathequespaysdugier.org/animations/programmation/769-atelier-a-la-decouverte-du-robot-cubetto](https://www.mediathequespaysdugier.org/animations/programmation/769-atelier-a-la-decouverte-du-robot-cubetto)

Sur inscription

Une découverte ludique de la programmation sans écran pour les enfants

salle des Associations de Farnay Rue de l’Église 42320 Farnay Farnay Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T11:30:00