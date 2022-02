Atelier: A la découverte des huiles essentielles Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Catégories d’évènement: Finistère

Plonéour-Lanvern

Atelier: A la découverte des huiles essentielles Plonéour-Lanvern, 26 février 2022, Plonéour-Lanvern. Atelier: A la découverte des huiles essentielles Nature et Murmures 3 bis rue des Alliés Plonéour-Lanvern

2022-02-26 14:30:00 – 2022-02-26 15:30:00 Nature et Murmures 3 bis rue des Alliés

Plonéour-Lanvern Finistère Plonéour-Lanvern Les huiles essentielles sont de supers outils à conditions de savoir s’en servir! Le sommeil, l’anxiété, la timidité, mal de transport, trouver sa place, être rassurer, la peur des contrôles….tout le monde peut bénéficier de leur bienfaits à conditions de savoir les choisir. Marie Delaplace, aromathérapeute vous donnera pleins de conseils pour utiliser ces huiles aux mieux pour toute la famille. natureetmurmures@hotmail.com +33 2 98 64 74 67 http://www.naturetemurmures.com/ Les huiles essentielles sont de supers outils à conditions de savoir s’en servir! Le sommeil, l’anxiété, la timidité, mal de transport, trouver sa place, être rassurer, la peur des contrôles….tout le monde peut bénéficier de leur bienfaits à conditions de savoir les choisir. Marie Delaplace, aromathérapeute vous donnera pleins de conseils pour utiliser ces huiles aux mieux pour toute la famille. Nature et Murmures 3 bis rue des Alliés Plonéour-Lanvern

dernière mise à jour : 2022-02-18 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plonéour-Lanvern Autres Lieu Plonéour-Lanvern Adresse Nature et Murmures 3 bis rue des Alliés Ville Plonéour-Lanvern lieuville Nature et Murmures 3 bis rue des Alliés Plonéour-Lanvern Departement Finistère

Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploneour-lanvern/

Atelier: A la découverte des huiles essentielles Plonéour-Lanvern 2022-02-26 was last modified: by Atelier: A la découverte des huiles essentielles Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern 26 février 2022 finistère Plonéour-Lanvern

Plonéour-Lanvern Finistère