Drôme EUR 20 20 Atelier inspiré des Forest School.

Programme : qu’est ce qu’un champignon, comment pousse t-il?, quelle est leur importance dans la nature?

Fabrication d’un kit à champignons



réservation obligatoire info@closfougeres.com +33 4 75 71 80 94 http://www.closfougeres.com/ Clos Fougères, la face cachée du fruit 265 Route de Fougères Châteauneuf-sur-Isère

