Atelier “A la découverte des bols sonores” Aramits, 16 mars 2022, Aramits.

Atelier “A la découverte des bols sonores” Etape en Barétous 8 place du Guirail Aramits

2022-03-16 18:00:00 – 2022-03-29 20:00:00 Etape en Barétous 8 place du Guirail

Aramits Pyrénées-Atlantiques Aramits

EUR 35 35 Vous possédez un bol sonore ou vous souhaitez en acheter un ? Cet atelier est fait pour vous !

Au programme :

– Les bols Tibétains, un peu d’histoire

– Les différents bols sonores

– Les contre-indications et les bienfaits

– Le choix d’un bol sonore et son entretien

– Les différentes techniques de bases

Prévoir une tenue souple, un tapis et un coussin.

Animé par Patricia Lafourcade (sophrologue praticienne de massage sonore).

+33 6 66 36 90 68

P. Lafourcade

Etape en Barétous 8 place du Guirail Aramits

