Pontoise Pontoise Pontoise, Val-d'Oise Atelier « A la découverte de Ludovic Rodo Pissarro » Pontoise Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Val-d'Oise

Atelier « A la découverte de Ludovic Rodo Pissarro » Pontoise, 23 décembre 2021, Pontoise. Atelier « A la découverte de Ludovic Rodo Pissarro » Pontoise

2021-12-23 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-23 16:00:00 16:00:00

Pontoise Val-d’Oise Pontoise Val-d’Oise Île-de-France EUR 8 Une visite ludique de l’exposition du fils de Camille Pissarro et un atelier de croquis en compagnie du dessinateur William Le Bourhis. carrepatrimoine@ville-pontoise.fr +33 1 34 43 35 77 https://www.ville-pontoise.fr/agenda/atelier-a-decouverte-ludovic-rodo-pissarro Pontoise

dernière mise à jour : 2021-12-16 par Val d’Oise Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Pontoise, Val-d'Oise Autres Lieu Pontoise Adresse Ville Pontoise lieuville Pontoise