Le samedi 12 mars 2022

de 16h00 à 17h00

gratuit

Où parle-t-on français dans le monde ? Que signifient les expressions « glisser pour quelqu’un » et « camembérer » ? Les enfants découvrent et échangent sur les différents espaces de la francophonie, à l’aide d’une carte mystère et d’une partie de Pictionary Un atelier du magazine Baïka Sur réservation, à partir de 8 ans Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

